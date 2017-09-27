Суд обязал "Челябэнергосбыт" выплатить около 1 млрд руб. в пользу "МРСК Урала"

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Решение суда, согласно которому ПАО "Челябэнергосбыт" обязано выплатить долг и неустойку ОАО "МРСК Урала" на общую сумму около 1 млрд рублей, вступило в законную силу. Об этом в среду сообщила пресс-служба "МРСК Урала".
"Вчера Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Челябинской области от 15 мая 2017 г. <...> Взысканию с ПАО "Челябэнергосбыт" в пользу ОАО "МРСК Урала" подлежит основной долг в размере более 690 млн рублей за услуги по передаче электрической энергии за июль 2015 - февраль 2016 г., а также проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойка, общий размер которой на 30 сентября 2017 г. составит около 320 млн рублей", - говорится в сообщении "МРСК Урала".
В свою очередь в пресс-службе "Челябэнергосбыта" заявили, что компания оставляет за собой право оспорить судебное решение в вышестоящих инстанциях. "В рамках указанного дела с ПАО "Челябэнергосбыт" в пользу ОАО "МРСК Урала" была вынесено решение о взыскании основной суммы долга в размере 693,7 млн рублей, дополнительных процентов и неустойки. Во исполнение решения суда ПАО "Челябэнергосбыт" произведет оплату в ближайшее время", - прокомментировали там.
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.
ПАО "Челябэнергосбыт" - основное энергоснабжающее предприятие и гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области.