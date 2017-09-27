Порядка 120 человек эвакуировано из жилого дома в ХМАО из-за пожара

Сборная России по спортивной гимнастике вылетела на чемпионат мира в МонреальСпорт 27 сентября, 9:21
Катару рекомендовано обеспечить защиту жизней рабочих-иммигрантов на объектах ЧМ-2022Спорт 27 сентября, 9:21
СМИ: в результате взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области есть жертвыПроисшествия 27 сентября, 9:19
Суд обязал "Челябэнергосбыт" выплатить около 1 млрд руб. в пользу "МРСК Урала"Новости Урала 27 сентября, 9:07
"Ты снимаешь живую историю": режиссер Пиманов о секретах съемок фильма "Крым"Культура 27 сентября, 9:00
Хоккеисты "Вегаса" проиграли "Лос-Анджелесу" в первом домашнем матче в истории клубаСпорт 27 сентября, 8:29
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФАрмия и ОПК 27 сентября, 8:27
Генштаб ВСУ: на военном складе в Винницкой области взрываются танковые боеприпасыПроисшествия 27 сентября, 7:22
Передача Радулова помогла "Далласу" победить "Миннесоту" в предсезонном матче НХЛСпорт 27 сентября, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 120 человек эвакуированы из жилого деревянного дома в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за пожара. На данный момент спасателям удалось локализовать пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В 07:10 мск поступило сообщение о загорании жилого деревянного дома в Мегионе. На момент пребывания спасателей по внешним признакам возгорание было между вторым этажом и чердаком. Площадь возгорания составляла 180 кв. м, до прибытия пожарных 120 человек эвакуировались. В 08:16 мск пожарным удалось локализовать пожар на площади 250 кв. м", - уточнили в пресс-службе ведомства.
К тушению пожара от МЧС России привлечены 8 единиц техники, 17 человек. На месте происшествия работает дознаватель для выяснения причины возгорания и определения ущерба. "Тушение пожара продолжается", - резюмировали в управлении МЧС.