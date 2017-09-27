Порядка 120 человек эвакуировано из жилого дома в ХМАО из-за пожара

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 120 человек эвакуированы из жилого деревянного дома в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за пожара. На данный момент спасателям удалось локализовать пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 07:10 мск поступило сообщение о загорании жилого деревянного дома в Мегионе. На момент пребывания спасателей по внешним признакам возгорание было между вторым этажом и чердаком. Площадь возгорания составляла 180 кв. м, до прибытия пожарных 120 человек эвакуировались. В 08:16 мск пожарным удалось локализовать пожар на площади 250 кв. м", - уточнили в пресс-службе ведомства.

К тушению пожара от МЧС России привлечены 8 единиц техники, 17 человек. На месте происшествия работает дознаватель для выяснения причины возгорания и определения ущерба. "Тушение пожара продолжается", - резюмировали в управлении МЧС.