Спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в жилом доме в Югре

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом деревянном доме в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), откуда ранее было эвакуировано 120 человек. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Открытое горение ликвидировано в 8:19 мск, сейчас идет проливка конструкций. Фактически огонь потушен, сейчас ведутся страхующие процедуры", - сказал собеседник агентства.
Администрацией города Мегион подготовлен пункт временного размещения для жильцов дома, а также предоставлены автобусы для первоочередного размещения людей на месте пожара. "Сейчас решается вопрос о размещении людей в маневренном фонде совместно с работодателем жильцов (в доме проживают сотрудники одного из предприятий Мегиона - прим. ТАСС)", - сказал он.
Как сообщалось ранее в среду, около 120 человек были эвакуированы из жилого деревянного дома в Мегионе из-за пожара. В 07:10 мск поступило сообщение о загорании жилого деревянного дома, на момент пребывания спасателей по внешним признакам возгорание было между вторым этажом и чердаком. Площадь возгорания составляла 180 квадратных метров. В 08:16 мск пожарным удалось локализовать пожар на площади 250 квадратных метров.
Для ликвидации пожара задействовано 47 человек и 18 единиц техники. На месте происшествия работает дознаватель для выяснения причины возгорания и определения ущерба.