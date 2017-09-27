На чемпионате WorldSkills в Курганской области будут представлены три новые компетенции

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Три новые компетенции - "Преподавание в младших классах", "Медицинский и социальный уход" и "Автопокраска" - будут представлены на III региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Курганской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента образования и науки региона.
"Уже сегодня известно, что в III региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года в Кургане, примут участие более 150 жителей региона. Они будут бороться за победу в 21 компетенции, среди которых новыми станут "Преподавание в младших классах", "Медицинский и социальный уход" и "Автопокраска". Также впервые в этом году будут предложены несколько компетенций для юниоров WorldSkills Russia", - говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в департаменте образования и науки Курганской области, регион сам выбрал новые компетенции. "Есть Всероссийский перечень компетенций, он очень большой. И каждый регион выбирает для себя те, которые у него в приоритете. Из года в год количество участников и компетенций в регионах должно расти, поэтому мы выбрали наиболее актуальные для нас новые компетенции", - сказала собеседница агентства.
Участниками регионального чемпионата могут стать студенты профессиональных образовательных организаций, вузов, молодые работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности, в возрасте 16-22 лет, а также школьники до 16 лет.
WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Движение основано в 1953 году, на данный момент в нем участвуют 76 стран. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.