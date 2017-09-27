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Прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск возобновят с 30 октября

Новости Урала
27 сентября, 12:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, сентября. /ТАСС

Направление было закрыто в 2015 году на фоне снижения объемов перевозок

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В аэропорту Минска

В аэропорту Минска

© Виктор Драчев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Минск возобновят с 30 октября. Их будет выполнять авиакомпания "Ямал", сообщает в среду пресс-служба Кольцово.

"С 30 октября из аэропорта Кольцово возобновляются прямые рейсы в Минск, новый маршрут будет выполняться авиакомпанией "Ямал" три раза в неделю. Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Открытие нового маршрута стало очередным шагом в развитии маршрутной сети и трансферных авиаперевозок в Кольцово", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее прямые регулярные рейсы в Минск были в расписании аэропорта Кольцово, но на фоне снижения объемов перевозок направление закрыли в 2015 году. "Маршрут разработан с учетом максимально удобных стыковок в Кольцово. Так, пассажиры рейсов авиакомпании из Красноярска и Новосибирска в Екатеринбург смогут улететь в Минск и вернуться обратно с удобной пересадкой в столице Свердловской области около трех часов", - добавили в пресс-службе.

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