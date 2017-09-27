Тюменское УФАС оштрафовало "Росгосстрах" на 10,5 млн рублей за сговор с предпринимателем

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области оштрафовало "Росгосстрах" на 10,5 млн рублей за сговор с индивидуальным предпринимателем, который оказывал услуги по техническому осмотру транспортных средств. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УФАС.

"Антиконкурентное соглашение на рынке автострахования было выявлено в конце декабря 2016 года. До этого страховщик и оператор технического осмотра работали по незаконному соглашению с декабря 2013 года. ПАО "Росгосстрах" назначен штраф в 10,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, при обращении клиента в отделение "Росгосстраха" за оформлением полиса ОСАГО сотрудники этой организации навязывали клиенту заключение договоров технического осмотра транспортных средств и контрольной диагностики аккумуляторной батареи.

"В отдельных случаях навязывание указанных договоров происходило под страхом отказа в оформлении полиса ОСАГО. При этом клиент должен был на месте внести плату за фактически не предоставленные ему услуги ИП (индивидуального предпринимателя - прим. ТАСС). "Росгосстрах" же получал за свои услуги 30% от суммы перечисленных ИП денежных средств", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в 2014 году размер вознаграждения "Росгосстраха", полученный в результате реализации соглашения, составил более 7 млн рублей, в 2015 году - более 11 млн рублей. Совокупный размер выручки предпринимателя, полученный в результате реализации соглашения в 2014 году, составил более 24 млн рублей, в 2015 году - более 36 млн рублей.

"Негативным для состояния конкуренции последствием реализации соглашения явилось появление в 2013 году на рынке услуг технического осмотра оператора в лице ИП, сразу занявшего долю рынка более 40% по итогам 2014 года, а в 2015 году - более 50%. Решение контролирующего органа участники сговора пытались оспорить сначала в тюменском арбитражном, а затем и в апелляционном судах, однако суды своими решениями подтверди правоту выводов антимонопольной службы", - сообщили в пресс-службе УФАС.