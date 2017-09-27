Рейс авиакомпании Azur Air из Антальи в Екатеринбург задерживается на шесть часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air из Антальи (Турция) в Екатеринбург задерживается более чем на шесть часов, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург).

Согласно данным табло, изначально самолет должен был вылететь в 14:00 (по местному времени), сейчас, согласно данным табло, вылет ожидается в 20:30.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что это произошло из-за веерной задержки рейсов авиакомпании. "Был задержан вылет рейса в Анталью, из Антальи в Екатеринбург и еще ожидают этот же самолет туристы, вылетающие в Джербу (Тунис). Самолет уже в ближайшее время приземлится в Анталье, и пассажиры будут готовиться к вылету. Все задержанные туристы были размещены в гостинице", - уточнили в пресс-службе.

Azur Air - российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. Выполняет перевозки пассажиров по международным направлениям, международные чартерные рейсы совершаются из 30 городов России.