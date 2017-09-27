Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура проводит проверку по факту отравления детей в поезде Челябинск - Петербург

Новости Урала
27 сентября, 13:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, сентября. /ТАСС

Госпитализировано пятеро детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в поезде, следовавшем по маршруту Челябинск - Санкт-Петербург. Всего было госпитализировано пятеро детей, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"По поручению Уральского транспортного прокурора Свердловской, Пермской и Челябинской транспортными прокуратурами проводится проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите прав потребителей в связи с массовым отравлением детей в поезде", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, дети в составе группы из 19 человек 2006 года рождения и одного взрослого возвращалась в Пермь из Челябинска с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей. 24 сентября перед прибытием на станцию "Екатеринбург-Пассажирский" они пожаловались на плохое самочувствие, в связи с чем пятеро детей были сняты с поезда и госпитализированы в детскую клиническую больницу Екатеринбурга с предварительным диагнозом "токсико-инфекционное отравление".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
3
В музее на Урале впервые представят редкие кристаллы рубина, найденные в Арктике
3
Три человека погибли в ДТП на трассе "Урал" в Челябинской области
9
Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из Греции
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
5
Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении Fаrш
6
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама