Прокуратура проводит проверку по факту отравления детей в поезде Челябинск - Петербург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в поезде, следовавшем по маршруту Челябинск - Санкт-Петербург. Всего было госпитализировано пятеро детей, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"По поручению Уральского транспортного прокурора Свердловской, Пермской и Челябинской транспортными прокуратурами проводится проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите прав потребителей в связи с массовым отравлением детей в поезде", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, дети в составе группы из 19 человек 2006 года рождения и одного взрослого возвращалась в Пермь из Челябинска с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей. 24 сентября перед прибытием на станцию "Екатеринбург-Пассажирский" они пожаловались на плохое самочувствие, в связи с чем пятеро детей были сняты с поезда и госпитализированы в детскую клиническую больницу Екатеринбурга с предварительным диагнозом "токсико-инфекционное отравление".