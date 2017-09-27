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Число обучающихся на Урале и в Сибири студентов-бюджетников из КНР за год выросло на 52%

Новости Урала
27 сентября, 14:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, сентября. /ТАСС

По словам генконсула КНР в Екатеринбурге, более 20 вузов на территории консульского округа в России "установили связи и проводят совместную работу с 60 вузами Китая"

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Количество китайских студентов, обучающихся на бюджетные средства на территории Уральского и Сибирского федеральных округов, с января по сентябрь 2017 года увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом во вторник сообщила ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин.

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"В 2017 году количество китайских студентов, обучающихся в российских вузах на территории нашего консульского округа (входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край - прим. ТАСС) за свой счет выросло на 47%, а за счет бюджета - на 52% в сравнении с 2016 годом", - сказала генконсул, не уточнив точное количество обучающихся студентов в вузах Урала и Сибири.

Она добавила, что сейчас интенсивно развиваются образовательные обмены. "Более 20 вузов на территории нашего консульского округа в России установили связи и проводят совместную работу с 60 вузами Китая", - добавила генеральный консул КНР в Екатеринбурге.

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