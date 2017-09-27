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В Курганской области запустили проект по профориентации школьников

Новости Урала
27 сентября, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Предполагается ориентировать старшеклассников именно на те профессии, которые востребованы в регионе

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Департамент образования и науки Курганской области совместно с Советом ректоров запустил разработанный в регионе проект по профориентации учеников 11 классов "Навстречу профессии". В рамках проекта предполагается ориентировать старшеклассников именно на те профессии, которые востребованы в регионе, сообщила в среду пресс-служба департамента образования и науки региона.

"Департамент образования и науки при поддержке Совета ректоров с 27 сентября запустил новый проект по профориентации школьников "Навстречу профессии". Старшеклассники и их родители из всех районов области в ходе организованного телемоста могут задать вопросы специалистам профильных департаментов и представителям вузов области. Предполагается, что до конца года пройдет серия таких встреч", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в департаменте, проект разработан, в том числе, из-за дефицита кадров в регионе. "У нас существует проблема дефицита педагогических, инженерных и других кадров. Решили придумать такой проект, чтобы детей со школы ориентировать на какие-то определенные профессии", - пояснили в ведомстве.

В департаменте отметили, что если реализация проекта окажется успешной, то регион готов транслировать его на другие субъекты РФ. "Если проект даст результаты, и мы будем видеть, что дети ориентированы на специальности, которые нам необходимы, а именно в вузах увеличится конкурс на эти специальности, то мы готовы поделиться опытом", - уточнила собеседница агентства, добавив, что еще одним инструментом, препятствующим утечке кадров из региона, является целевое обучение в вузах.

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