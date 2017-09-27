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Выставка индустриальной биеннале открылась в музее с доменной печью XIX века на Урале

Новости Урала
27 сентября, 16:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, сентября. /ТАСС

Экспозиция "Красная линия" в Полевском посвящена истории крупных промышленников

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Музейный комплекс "Северская домна"

Музейный комплекс "Северская домна"

© Официальный сайт Северского трубного завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка в рамках параллельной программы четвертой уральской индустриальной биеннале современного искусства открылась в городе Полевском в Свердловской области. Экспозиция "Красная линия", посвященная истории крупных промышленников, открылась в музее "Северская домна", где находится доменная печь XIX века, сообщила в среду директор музея Анна Трепалова.

"Это грандиозное событие, потому что такой проект серьезный проект в рамках всей России происходит впервые. В единственной сохранившейся в России классической доменной печи... - проект современного искусства", - сказала она на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

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По словам художницы, принимавшей участие в организации выставки, Татьяны Баданиной, "Красная линия" является инсталляцией и символом. "Это символическая река памяти, которая связывает все наши поколения, и световой арт-объект, который проложен через весь цех на ржавом полу. В цеху по движению этой линии представлены старые фотографии этой печи, рабочих, инструменты, которыми работали, какие-то старые чертежи", - сказала она.

Музейный комплекс "Северская домна" состоит из нескольких экспозиций: памятника уральской промышленной архитектуры середины XIX века - единственной в России сохранившейся доменной печи, Спасо-Преображенской часовни и других здании. В здании бывшей фабрики, построенной в 1842 году, расположен экспозиционный зал музея. Здание доменного цеха сохранилось практически без изменений с 1860 года. Общая площадь музея - 8 тыс. квадратных метров.

Уральская индустриальная биеннале - один из крупнейших в России международных проектов в области современного искусства, который организует Государственный центр современного искусства в составе "Росизо" с 2010 года. Биеннале использует искусство как актуальный ресурс и делает индустриальную специфику Урала постоянной темой культурного проекта.

Тема четвертой биеннале - "Новая грамотность". Ее стратегическим партнером выступает государственная корпорация "Ростех", бюджет проекта составляет около 60 млн рублей. За годы работы в биеннале приняли участие более 300 художников из 70 стран, 60 исследователей современной культуры и истории, а также 14 заводов Екатеринбурга и Свердловской области.

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