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ТАСС представил на Урале новый выставочный проект

Новости Урала
27 сентября, 16:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, сентября. /ТАСС

В экспозиции представлены творческие работы молодых художников разных поколений

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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Региональный информационный центр ТАСС Урал в среду в Екатеринбурге представил новый выставочный проект, в рамках которого экспонируются первые творческие работы как прославленных, так и начинающих художников.

"Уральская школа живописи имеет свою традицию. У нее есть свои мастера, которые передают знания молодому поколению. Информационное агентство ТАСС совместно с Екатеринбургской галереей современного искусства посвятило этому явлению выставку "Who is ХУ?". Это выставка-игра, в которой показаны творческие работы молодых художников разных поколений - как уже профессиональных известных авторов в молодости, так и работы сегодняшних учеников школ искусств", - отметила на открытии выставочного проекта арт-директор Екатеринбургской галереи современного искусства Елена Шипицына.

По ее словам, картины художников, вошедшие в экспозицию, не подписаны намеренно. "Предлагаем каждому посетителю самому отгадать - кто есть кто? Определить на глаз, кто из авторов уже имеет право называть себя художником, а кто пока ещё нет? И можно ли по юношеским творениям определить, к какому поколению принадлежит автор?" - пояснила Шипицына.

На выставке представлены 17 картин, половина из которых созданы в юности лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства Сергеем Пикассо (Григорьевым), а также молодыми уральскими художниками Сергеем Кияницей и Кириллом Бородиным, художником из Санкт-Петербурга Петром Фроловым, а также учениками Детской художественной школы города Полевского (Свердловская область).

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