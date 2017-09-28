В Югре к пяти годам колонии приговорена бухгалтер, похитившая более 13 млн руб.

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бухгалтер, которая похитила в двух коммерческих фирмах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры более 13 млн рублей, должна по приговору суда провести пять лет в колонии, сообщили в четверг в пресс-службе окружной прокуратуры.
"Прокуратура автономного округа добилась изменения приговора Нижневартовского городского суда в отношении Олеси Дыгодюк. Она признана виновной в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. Судом установлено, что осужденная, являясь главным бухгалтером в двух коммерческих организациях Нижневартовска, используя свое служебное положение, путем обмана похитила более 13 млн рублей, принадлежащих указанным фирмам", - говорится в сообщении.
Похищенными деньгами она распоряжалась по своему усмотрению, из-за чего два предприятия малого бизнеса доведены до грани банкротства.
Изначально суд признал бухгалтера виновной в совершении преступления и назначил наказание, не связанное с лишением свободы. "Не согласившись с приговором суда вследствие чрезмерной мягкости, государственный обвинитель принес на несправедливое решение апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого вышестоящим судом Дыгодюк назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - пояснили в надзорном ведомстве.