Снятые с поезда Челябинск - Петербург дети могли отравиться за пределами состава

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Пятеро детей, снятых с поезда Челябинск - Петербург с признаками отравления, могли отравиться за пределами состава. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, дети заболели не в поезде", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в поезде, следовавшем по маршруту Челябинск - Санкт-Петербург.

Как ранее уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, дети в составе группы из 19 человек возвращались в Пермь из Челябинска с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей. 24 сентября перед прибытием на станцию "Екатеринбург-Пассажирский" они пожаловались на плохое самочувствие, в связи с чем пятеро детей были сняты с поезда и госпитализированы в детскую клиническую больницу Екатеринбурга с предварительным диагнозом "токсико-инфекционное отравление".