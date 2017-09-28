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В Курганской области наблюдается рекордный за последние три года урожай зерна

Новости Урала
28 сентября, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В областном департаменте АПК считают, что важную роль в достижении результата сыграла погода - было много влаги

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© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Курганская область собрала рекордный за последние три года урожай зерна, хотя уборочная кампания в регионе еще не завершена, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель директора областного департамента АПК Юрий Михеев.

"По состоянию на сегодня обмолочено более 1 млн га посевных площадей, это 91,1% от всей уборочной площади. Валовый сбор, то есть сбор в первоначальном бункерном весе, составил чуть более 2 млн тонн. Это рекордный урожай за последние три года. В прошлом году за всю уборочную кампанию было собрано 1,974 млн тонн в бункерном весе", - сказал он.

По словам Михеева, немаловажную роль в этом сыграли погодные условия. "Погода в этом году в целом была благоприятная - было много влаги. Кроме того, мы использовали больше минеральных удобрений, посеяли зерно в оптимальные сроки. Если в прошлом году урожайность составляла 17,6 центнера с гектара, то сегодня это 20,1 центнера с гектара", - добавил собеседник агентства.

Ранее глава региона Алексей Кокорин сообщил ТАСС, что сельхозпредприятия планируют собрать порядка 2,1 млн тонн зерна в 2017 году. При этом профицит зерна ожидается на уровне 50%.

Высокая урожайность также наблюдается и в Тюменской области. Аграрии региона завершили уборку озимых зерновых и зернобобовых культур, продолжается обмолот яровых. "Средняя урожайность зерна в текущем году - 25 центнеров с гектара, что выше прошлогоднего. Валовый сбор зерна и его урожайность также выше осени 2016 года", - уточнили в пресс- службе губернатора региона.

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