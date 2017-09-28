СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин и ребенка на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух женщин и годовалого ребенка в Свердловской области, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"27 сентября в правоохранительные органы Алапаевского района поступило сообщение о том, что в поселке Санкино в частном жилом доме в ходе тушения возгорания обнаружены тела двух женщин (женщины 1968 года рождения, ее дочери 1992 года рождения и внучки 2016 года рождения) с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", - говорится в сообщении.
По версии следствия, преступление совершил задержанный мужчина 1990 года рождения, являвшийся родственником своих жертв. "Мотив и точные обстоятельства убийства в настоящее время устанавливаются. Назначены и проводятся судебно- медицинские экспертизы, также назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза. Решается вопрос о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого и иных экспертных исследований. В самое ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - резюмировали в пресс-службе.