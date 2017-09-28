Снятые с поезда Челябинск - Петербург дети выписаны из больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Пятеро детей, снятых с поезда Челябинск - Петербург с признаками отравления, выписаны из больницы в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе горздрава Екатеринбурга.

"Детей сегодня выписали из девятой детской больницы, там им провели полное обследование. Им поставлен диагноз "пищевая инфекция", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, что, по предварительным данным, дети заболели не в поезде. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей.

Как ранее уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, дети в составе группы из 19 человек возвращались в Пермь из Челябинска с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей. 24 сентября перед прибытием на станцию "Екатеринбург-Пассажирский" они пожаловались на плохое самочувствие, в связи с чем пятеро детей были сняты с поезда и госпитализированы в детскую клиническую больницу Екатеринбурга с предварительным диагнозом "токсико- инфекционное отравление".