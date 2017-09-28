"Уральские авиалинии" увеличивают частоту рейсов из Благовещенска в Москву с 7 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличивает чистоту рейсов по направлению Благовещенск - Москва с 7 октября, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиаперевозчика.

"С 7 октября авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличивает частоту рейсов по направлению Благовещенск - Москва (со стыковкой в Екатеринбурге) до 6 раз в неделю (ранее было 4). С 17 октября рейсы будут выполняться ежедневно", - сказали в пресс-службе.

Ранее в четверг сообщалось, что вылет рейса НН-182 компании "ВИМ-Авиа" из Благовещенска в Москву, ранее перенесенный со среды на четверг, отложен на утро пятницы. Идут переговоры о том, что на борт возьмут пассажиров сразу двух рейсов. Компания "Икар" уже согласилась забрать часть рейсов "ВИМ-Авиа", "Уральские авиалинии" планировали убрать на осенний период полеты одного борта в Благовещенск, теперь он останется.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в понедельник, 25 сентября, остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании.