Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Расчеты "Градов" и "Акаций" подняты по тревоге в ходе учений под Челябинском

Новости Урала
28 сентября, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В маневрах задействованы около трех тысяч военных

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных гаубиц "Акация" 90-й танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге в ходе двусторонних полковых учений, которые проходят в Челябинской области. Всего в маневрах задействованы около трех тысяч военных, сообщил в четверг журналистам помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Расчеты "Градов" и "Акаций" 90-й танковой дивизии подняты по тревоге в ходе учений на Южном Урале. Артиллеристы отработали на первом этапе мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в назначенные позиционные районы, где приступили к выполнению учебно-боевых задач в интересах противоборствующих танковых полков 90-й дивизии", - отметил он.

14 февраля Новости Урала

Применение беспилотников повысило на 40% эффективность гаубиц "Акация"

Рощупкин добавил, что расчеты "Градов" и "Акаций" обеспечат передачу сигналов боевого управления, "ослепление" передовых подразделений условного противника и подсветку района розыгрыша ночного этапа маневров с помощью осветительных мин. "Также военнослужащие выполнят огневые задачи в составе разведывательно-огневых контуров. Для выявления целей задействованы самолеты Су-24МР авиабазы Шагол, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", а также комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", - уточнил полковник.

Ранее ТАСС сообщал, что в учениях на Южном Урале, которые завершатся 29 сентября, принимают участие около трех тысяч военных, задействовано более 800 единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
3
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
4
Клад найден в центре Москвы во время работ по благоустройству территории
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама