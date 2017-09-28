Расчеты "Градов" и "Акаций" подняты по тревоге в ходе учений под Челябинском

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных гаубиц "Акация" 90-й танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге в ходе двусторонних полковых учений, которые проходят в Челябинской области. Всего в маневрах задействованы около трех тысяч военных, сообщил в четверг журналистам помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Расчеты "Градов" и "Акаций" 90-й танковой дивизии подняты по тревоге в ходе учений на Южном Урале. Артиллеристы отработали на первом этапе мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в назначенные позиционные районы, где приступили к выполнению учебно-боевых задач в интересах противоборствующих танковых полков 90-й дивизии", - отметил он.

Рощупкин добавил, что расчеты "Градов" и "Акаций" обеспечат передачу сигналов боевого управления, "ослепление" передовых подразделений условного противника и подсветку района розыгрыша ночного этапа маневров с помощью осветительных мин. "Также военнослужащие выполнят огневые задачи в составе разведывательно-огневых контуров. Для выявления целей задействованы самолеты Су-24МР авиабазы Шагол, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", а также комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", - уточнил полковник.

Ранее ТАСС сообщал, что в учениях на Южном Урале, которые завершатся 29 сентября, принимают участие около трех тысяч военных, задействовано более 800 единиц техники.