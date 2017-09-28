Свердловский суд рассмотрит апелляцию экс-полицейского, осужденного за ритуальные убийства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы по делу бывшего полицейского из Дагестана Арсена Байрамбекова, которого в марте приговорили к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы за совершение шести убийств, в том числе ритуальных. Об этом сообщили ТАСС в четверг в суде.

"Уголовное дело, а также апелляционные жалобы самого осужденного, его защитника и потерпевших поступили в Свердловский областной суд. Дата их рассмотрения пока не назначена", - сообщили в суде.

Всего подано четыре апелляционные жалобы на приговор, две из которых поступили от родственников погибших. "Осужденный должен подать апелляционную жалобу на приговор в течение десяти дней с момента получения копии судебного решения. В данном случае все процессуальные моменты были соблюдены", - отметили в суде.

В июле 2017 года суд апелляционной инстанции снял с апелляционного рассмотрения дело Байрамбекова и вернул его в Верхнепышминский городской суд в связи с тем, что осужденный заявил ходатайство об ознакомлении с вещественными доказательствами.

По данным следствия, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков убил четырех бездомных в Свердловской области. Следователи отмечали, что при совершении данных преступлений он соблюдал каноны обряда жертвоприношения, а именно: убийства совершались ночью, в лесу, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу, а также сопровождались чтением молитв.

Также, по данным следствия, Байрамбеков совершил два заказных убийства в 2002 и 2010 годах. Были проведены три психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых он был признан вменяемым. Байрамбеков был признан виновным по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".