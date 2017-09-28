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Участники Всемирного фестиваля молодежи посетят Ялуторовский острог в Тюменской области

Новости Урала
28 сентября, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Всего с 14 по 17 октября регион посетят 50 студентов из Ирака, Аргентины, Мьянмы, Нигерии и других стран

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в рамках региональной программы посетят музейный комплекс Ялуторовский острог, который был построен к 350-летию города Ялуторовска в Тюменской области в 2009 году. Об этом в четверг сообщила ТАСС заместитель директора областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

"Основное место, куда поедут студенты - Ялуторовский острог. Там участники познакомятся с бытом и культурой первых русских поселенцев в Сибири, узнают легенды города и жизни в Сибири, познакомятся с культурой народов, проживающих в Тюменской области. Всего регион посетят 50 студентов, например, из Ирака, Аргентины, Мьянмы, Нигерии и других стран с 14 по 17 октября. Также они побывают в Тюменском драматическом театре, на промышленных предприятиях региона, а вместе с местными художниками участники создадут арт-объекты, которые останутся в городе и будут символизировать региональную программу", - отметила собеседница агентства.

Ялуторовский острог огорожен частоколом со сторожевыми башнями. На территории музея можно познакомиться с традициями русской культуры VI-VII веков, покататься на аттракционах, посетить археологическую галерею и краеведческие уроки.

Широкова добавила, что Тюменскую область в Сочи, где пройдет основная программа фестиваля, представят 200 делегатов и 40 волонтеров, которые помогут в организации мероприятия. "На фестивале у нас будет стенд, который называется "Тюменская область - лаборатория счастья, земля счастливых людей", - пояснила она.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября, он откроется карнавалом в Москве, 15-16 октября Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи. Основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

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