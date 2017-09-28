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Завод группы "Мечел" отлил чугунную икону для петербургского "Метростроя"

Новости Урала
28 сентября, 15:20 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Выполненная на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья икона представляет собой чугунный барельеф с тонко моделированным поясным изображением святой великомученицы Варвары

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Каслинский завод архитектурно-художественного литья (входит в группу "Мечел", расположен в г. Касли Челябинской области) отлил чугунную икону святой великомученицы Варвары для петербургского ОАО "Метрострой". Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель завода Лариса Столбикова.

"Завод впервые и в единственном экземпляре отлил икону святой великомученицы Варвары для ОАО "Метрострой". Икона уникальная, повторять ее не планируется, она уже установлена в вестибюле здания "Метростроя". Планируется, что примерно через два месяца ее освятят. Выполнена она с применением традиционных технологий формовки, чеканки, покраски и представляет собой чугунный барельеф с тонко моделированным поясным изображением святой великомученицы", - сказала собеседница агентства.

Размер иконы - 70 на 50 см, ее автором является каслинский скульптор Наталия Куликова, сообщила Столбикова. По ее словам, при создании святого образа были учтены все требования православного иконографического канона.

Святая Варвара Илиопольская - христианская великомученица (умерла в 306 году), считается защитницей от внезапной и насильственной смерти. С благословения патриарха московского и всея Руси Алексия II под покровительством святой Варвары находятся те, кто трудится под землей, в том числе шахтеры и строители метро.

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