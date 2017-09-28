Челябинская область в 2017 г. почти в пять раз увеличила темпы замены лифтов

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области в 2017 году заменит 1012 лифтов, что почти в пять раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор Регоператора Вадим Борисов.

"Замена 212 лифтов на территории Челябинской области в 2016 году была рекордом. Запланированная на 2017 год замена 1012 лифтов в Челябинской области - такого отродясь не было. Мы идем по графику, темпы замены лифтового оборудования увеличены почти в пять раз, этот план будет выполнен", - сказал собеседник агентства.

По словам Борисова, темпы были увеличены после того, как Челябинская область вошла в десятку худших в рейтинге регионов с самым большим процентом лифтов, перешедших предельный срок эксплуатации (составлен Российским строительным союзом).

"Ситуация была очень печальная, именно поэтому мы сейчас пытаемся ее выровнять. С учетом следующего года (планы пока формируются - прим. ТАСС) мы рассчитываем подняться с конца рейтинга на его середину", - отметил чиновник.

По данным некоммерческого фонда "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области", на 1 января 2016 г. в регионе требовали замены 4,5 тыс. лифтов.