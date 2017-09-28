Евросоюз назвал уничтожение Россией всех запасов химоружия важным шагом

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БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Завершение уничтожения Россией всех своих запасов отравляющих веществ является важным шагом в достижении целей Конвенции о запрещении химоружия. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.
"Это достижение, сделанное компетентными российскими властями, Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и способствовавшими государствами-участниками, является важным шагом на пути к реализации целей Конвенции по химическому оружию", - отмечается в нем. Остальные запасы химического оружия в других странах должны быть ликвидированы как можно скорее, что приблизит к созданию мира, свободного от отравляющих веществ, подчеркнули в ЕС.
Россия подписала Конвенцию о запрещении химоружия 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года. В соответствии с ней страна задекларировала наличие почти 40 тыс. т химоружия и обязалась его полностью уничтожить.
Практические работы по ликвидации начались в декабре 2002 года. В среду с уничтожением последнего боеприпаса завод в Кизнере (Удмуртия) завершил свою работу, а инспекторы ОЗХО официально подтвердили полное уничтожение Россией всех своих запасов отравляющих веществ.