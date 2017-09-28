Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два повара детдома на Урале получили по полгода ограничения свободы за отравление 32 детей

Новости Урала
28 сентября, 17:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, сентября. /ТАСС

Повара одновременно работали как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией, что запрещено

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Карпинский городской суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы двух поваров детского дома-интерната, нарушивших санитарные правила, что привело к массовому отравлению детей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. В результате нарушения санитарных правил действиями поваров был причинен вред здоровью одному сотруднику и 32 воспитанникам Карпинского детского дома-интерната", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что повара, находясь на работе в пищеблоке дома-интерната, выполняли одновременную работу в рамках различных технологических процессов при приготовлении еды. "Фактически они осуществляли работу как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией, что запрещено. В результате несоблюдения данных правил произошло отравление", - добавили в пресс-службе. Подсудимые признали вину в полном объеме.

Ранее сообщалось, что отравление в Карпинском детском доме-интернате произошло 1 апреля 2016 года. Тогда воспитанники учреждения обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке
2
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
3
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
4
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
5
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
6
Глава Генштаба ВСУ отверг обвинения секретаря СНБО в связи с пожаром в Калиновке
7
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама