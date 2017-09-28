Два повара детдома на Урале получили по полгода ограничения свободы за отравление 32 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Карпинский городской суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы двух поваров детского дома-интерната, нарушивших санитарные правила, что привело к массовому отравлению детей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. В результате нарушения санитарных правил действиями поваров был причинен вред здоровью одному сотруднику и 32 воспитанникам Карпинского детского дома-интерната", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что повара, находясь на работе в пищеблоке дома-интерната, выполняли одновременную работу в рамках различных технологических процессов при приготовлении еды. "Фактически они осуществляли работу как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией, что запрещено. В результате несоблюдения данных правил произошло отравление", - добавили в пресс-службе. Подсудимые признали вину в полном объеме.

Ранее сообщалось, что отравление в Карпинском детском доме-интернате произошло 1 апреля 2016 года. Тогда воспитанники учреждения обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции.