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Суд запретил челябинскому летному училищу готовить пилотов из-за отсутствия сертификата

Новости Урала
29 сентября, 8:36 дата обновления: 29 сентября, 8:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Разбирательство было начато в конце августа по иску транспортной прокуратуры. В училище считают, что сертификат Росавиации учреждению не нужен

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© Алексей Штокал/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Городской суд Копейска запретил Челябинскому летному училищу гражданской авиации готовить пилотов из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра, сообщила в пятницу пресс-служба инстанции.

"Суд признал деятельность частного профессионального образовательного учреждения "Челябинское летное училище гражданской авиации" по обучению специалистов соответствующего уровня… с присвоением квалификации "пилот" в отсутствие сертификата авиационного учебного центра незаконной... Суд постановил запретить учреждению обучение специалистов до получения сертификата авиационного учебного центра", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, разбирательство было начато в конце августа и проводилось по иску транспортной прокуратуры. Представитель истца просила суд запретить училищу готовить пилотов из-за отсутствия сертификата учебного центра, выданного Росавиацией.

Представитель ответчика в суде утверждала, что сертификат Росавиации училищу не нужен, а истец пробует применять к образовательной организации не относящийся к ней закон - Воздушный кодекс РФ.

Училище обжалует запрет суда готовить пилотов

Челябинское летное училище гражданской авиации намерено обжаловать решение Копейского городского суда о запрете готовить пилотов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе учебного заведения.

"Безусловно, мы обжалуем решение Копейского городского суда. Мы с ним не согласны. Мы считаем, что во время разбирательства были допущены процессуальные нарушения", - сказала собеседница агентства.

Челябинское летное училище гражданской авиации было создано в ноябре 2008 года. 28 августа 2015 года ЧУПО "УТЦ "ЧелАвиа" переименовано в частное профессиональное образовательное учреждение "Челябинское летное училище гражданской авиации" (ЧПОУ "ЧЛУГА"). Расположение - аэродром Калачево (Челябинск), а также московский филиал на аэродроме Мячково.

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