Газовые центрифуги нового поколения будут внедрять на УЭХК с 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Усовершенствованные газовые центрифуги (ГЦ) девятого поколения "9+" со следующего года начнут внедрять на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, город Новоуральск Свердловской области) - крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

"Поколение "9+" уже принято в промышленное производство. Это поколение газовых центрифуг уже прошло все необходимые испытания, поэтому будет со следующего года уже внедряться в нашу технологию на УЭХК", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе предприятия отметили, что новые центрифуги отличает более высокая производительность. "Мы вводим центрифуги нового поколения, их будет работать меньше, поэтому это еще и существенная экономия электроэнергии", - сказали на комбинате.

Ранее сообщалось, что на предприятии эксплуатируются три новых блока "девяток". Первый был запущен в декабре 2013 года, второй блок ГЦ вошел в технологическую цепочку в апреле 2015 года. В начале декабря 2015 года последние на УЭХК "пятерки" заменили "девятками" в третьем по счету блоке.

АО "УЭХК" (Росатом, "ТВЭЛ") - мировой лидер разделительного производства изотопов урана. Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию.

Сегодня в УЭХК сосредоточено более 40% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.