Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газовые центрифуги нового поколения будут внедрять на УЭХК с 2018 года

Новости Урала
29 сентября, 9:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Новые центрифуги, которые появятся на крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана, отличает более высокая производительность

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Усовершенствованные газовые центрифуги (ГЦ) девятого поколения "9+" со следующего года начнут внедрять на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, город Новоуральск Свердловской области) - крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

"Поколение "9+" уже принято в промышленное производство. Это поколение газовых центрифуг уже прошло все необходимые испытания, поэтому будет со следующего года уже внедряться в нашу технологию на УЭХК", - сказал собеседник агентства.

28 сентября Новости Урала

На Урале открыли памятник создателям технологии обогащения урана на центрифугах

В пресс-службе предприятия отметили, что новые центрифуги отличает более высокая производительность. "Мы вводим центрифуги нового поколения, их будет работать меньше, поэтому это еще и существенная экономия электроэнергии", - сказали на комбинате.

Ранее сообщалось, что на предприятии эксплуатируются три новых блока "девяток". Первый был запущен в декабре 2013 года, второй блок ГЦ вошел в технологическую цепочку в апреле 2015 года. В начале декабря 2015 года последние на УЭХК "пятерки" заменили "девятками" в третьем по счету блоке.

АО "УЭХК" (Росатом, "ТВЭЛ") - мировой лидер разделительного производства изотопов урана. Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию.

Сегодня в УЭХК сосредоточено более 40% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
2
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
3
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 21 регионе России
4
Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СК
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Похищенная в 1976 году картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии
7
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама