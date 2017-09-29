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Пассажиропоток детской железной дороги на Урале вырос почти на 70%

Новости Урала
29 сентября, 9:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Путешествие по Свердловской ДЖД в парке им. Маяковского в Екатеринбурге с мая по сентябрь совершили более 100 тыс. пассажиров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Более 100 тыс. пассажиров посетили Свердловскую детскую железную дорогу (ДЖД) с мая по сентябрь. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пятницу в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД - филиал ОАО "РЖД")

"За пять месяцев пассажирских перевозок путешествие по Свердловской ДЖД в парке им. Маяковского в Екатеринбурге совершили более 100 тыс. пассажиров - на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Протяженность малой магистрали - 3,1 км, она объединяет три станции и два остановочных пункта", - говорится в сообщении.

Свердловская ДЖД была построена в 1960 году в качестве учебной базы для школьников, желающих стать машинистами, проводниками, путевыми рабочими и освоить другие железнодорожные специальности. В сентябре 2016 года она была запущена после масштабной реконструкции. Тогда состоялось открытие нового комплекса ДЖД в Екатеринбурге, общая стоимость проекта с 2007 по 2016 годы - более 735 млн рублей. Парк подвижного состава ДЖД включает четыре действующих локомотива и восемь вагонов.

"До конца текущего года планируется полностью завершить техническое оснащение локомотивно-вагонного депо и сдать объект в эксплуатацию. Благодаря этому воспитанники ДЖД смогут не только изучать устройство подвижного состава, но и участвовать в обслуживании и реставрации техники. А к лету 2018 года - закончить строительство специальной площадки для Музея узкоколейных железных дорог", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в этом году летнюю практику на ДЖД прошли 729 юных железнодорожников. "На летней практике они постигают азы таких востребованных на железной дороге профессий, как машинист и помощник машиниста, проводник пассажирского вагона, начальник поезда, ревизор, дежурный по станции, поездной диспетчер, а в течение учебного года ребята изучают технические дисциплины, должностные обязанности по основным железнодорожным профессиям и правила техники безопасности", - сказали в пресс-службе.

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