Защита осужденных по делу о пытках в ОВД "Заречный" на Урале готовит жалобы в ВС РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Защита пяти полицейских, осужденных по делу о пытках в ОВД "Заречный" (Свердловская область), готовит жалобы в Верховный суд РФ. Об этом в пятницу сообщил ТАСС адвокат Александр Бокитько, представляющий интересы осужденного Абая Маманова.

"Мы будем подавать кассационные жалобы на приговор и на апелляционное постановление суда. Затем, после их рассмотрения, будем готовить жалобу в Верховный суд РФ", - сказал он.

В пятницу Свердловский областной суд сократил до пяти лет срок отбывания в колонии полицейского Анатолия Куриленко, приговоры еще четырем сотрудникам полиции суд оставил без изменений. Кроме того, решением суда полицейские восстановлены в званиях. "Все это время осужденные находились в СИЗО в Нижнем Тагиле, сейчас они отправятся в колонии", - уточнил Бокитько.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 27 марта признал пятерых полицейских виновными в избиении задержанных в ОВД "Заречный". Оперуполномоченный свердловского главка полиции Анатолий Куриленко тогда был приговорен к шести годам лишения свободы, возглавлявший уголовный розыск в ОВД "Заречный" Андрей Махаев - к четырем годам и шести месяцам, оперуполномоченный райотдела Эдуард Ударцев и начальник ОВД "Заречный" Александр Дубровин - к четырем годам, оперативник Абай Маманов - к трем годам и шести месяцам.

Весной 2017 года все пятеро осужденных подали апелляционные жалобы на приговор, однако в июле Свердловский областной суд вернул дело в суд первой инстанции в связи с тем, что двое из пяти осужденных по данному делу сотрудников полиции не были ознакомлены с протоколом судебного заседания.

Дело о пытках в ОВД "Заречный" было возбуждено в сентябре 2015 года. По данным следствия, работники полиции, желая получить от трех задержанных признательные показания в совершении убийства, применяли к ним физическое и психическое насилие. В частности, они приводили задержанных поочередно в служебный кабинет, где издевались над ними, избивали и душили. Также сотрудники полиции пытались скрыть данное преступление, злоупотребляя должностями полномочиями.