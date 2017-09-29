Администрацию свердловского губернатора эвакуируют из-за телефонного звонка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Администрацию губернатора Свердловской области и здание правительства региона в пятницу эвакуируют из-за телефонного звонка, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики.
"Проходит эвакуация сотрудников из здания правительства [Свердловской области] и резиденции губернатора. Причина - телефонный звонок", - сказали в департаменте.
Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, в пятницу в адрес органов власти области "поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном". "В связи с этим органами МВД совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ проводится комплекс проверочных мероприятий для предотвращения возможной опасности. Проверкам подвергаются не только два здания (правительство и резиденция губернатора - прим. ТАСС), но и прилегающая территория", - сказал Горелых.
Ранее сообщалось, что 19 сентября в Екатеринбурге проходила эвакуация из четырех зданий из-за сообщения о минировании. В частности, была эвакуирована администрация города, посетители торгового центра "Гринвич", офисного центра по адресу: улица Малышева, 44 и цирка. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в этих зданиях.