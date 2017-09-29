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Резиденция свердловского губернатора восстановила работу, прерванную из-за эвакуации

Новости Урала
29 сентября, 11:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Всего из-за звонков о минировании правоохранительные органы в пятницу эвакуировали более 10 зданий в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Резиденция губернатора Свердловской области восстановила работу, которая была прервана в ранее пятницу после эвакуации из-за звонков о минировании. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информационной политики администрации региона.

"Мы уже на работе", - сказали там.

Из-за звонков о минировании правоохранительные органы в пятницу эвакуировали более 10 зданий в Екатеринбурге, в том числе резиденцию губернатора и областное правительство и исполком партии "Единая Россия", Главпочтамт.

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Эвакуация резиденции губернатора Свердловской области из-за сообщения о минировании
© Донат Сорокин/ТАСС

В Екатеринбурге эвакуировано более 10 зданий, в том числе резиденция губернатора и почтамт

Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель направления по корпоративным коммуникациям "Макрорегион Урал "Почта России" Анна Первушина, эвакуация Главпочтамта в Екатеринбурге не повлияла на работу почтовых отделений. "Мы подтверждаем информацию, что из-за звонка о минировании был эвакуирован Главпочтамт Екатеринбурга. Его работа временно приостановлена. Ситуация никак не повлияла на работу других отделении почты", - сказала она.

Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых пока подтвердил эвакуацию из резиденции губернатора и правительства Свердловской области. "Более подробная информация будет дана по завершении проверки", - сказал он корр. ТАСС. По словам Горелых, в пятницу в адрес органов власти области "поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном".

Ранее сообщалось, что 19 сентября в Екатеринбурге проходила эвакуация из четырех зданий из-за сообщения о минировании. В частности, была эвакуирована администрация города, посетители торгового центра "Гринвич", офисного центра по адресу: улица Малышева, 44 и цирка. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в этих зданиях.

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