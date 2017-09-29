ФСБ возбудила дело о крупном хищении в муниципальном предприятии ЖКХ в Челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Управление ФСБ по Челябинской области возбудило уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере в одном из муниципальных предприятий ЖКХ Челябинска. Сейчас проводятся обыски, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"На основе оперативных материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ. Дело возбуждено по факту хищения денежных средств в особо крупном размере в одном из муниципальных предприятий ЖКХ Челябинска. Фигурантов в нем пока нет", - пояснил собеседник агентства.
Она добавила, что, по предварительным данным, деньги были похищены в 2012-2015 годах.
"Сейчас в разных местах по этому делу проводятся обыски", - сказали в ФСБ.