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Педагога из дворца творчества на Урале подозревают в развратных действиях с детьми

Новости Урала
29 сентября, 13:20 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 29, сентября. /ТАСС

Мужчина задержан, возбуждено дело

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении педагога-организатора дворца творчества детей и молодежи в городе Озерске по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подозреваемый задержан, сообщила в пятницу пресс-служба областного следственного управления СК.

"По версии следствия, в сентябре 2017 года педагог-организатор во дворце творчества детей и молодежи города Озерска Челябинской области совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении СК.

Сейчас проводятся следственные действия, проверяется возможная причастность педагога к похожим преступлениям. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

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