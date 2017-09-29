Педагога из дворца творчества на Урале подозревают в развратных действиях с детьми

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении педагога-организатора дворца творчества детей и молодежи в городе Озерске по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подозреваемый задержан, сообщила в пятницу пресс-служба областного следственного управления СК.
"По версии следствия, в сентябре 2017 года педагог-организатор во дворце творчества детей и молодежи города Озерска Челябинской области совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении СК.
Сейчас проводятся следственные действия, проверяется возможная причастность педагога к похожим преступлениям. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.