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Работы Кандинского и Малевича показали на выставке авангарда в Екатеринбурге

Новости Урала
29 сентября, 14:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, сентября. /ТАСС

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств считают, что экспозиция стала попыткой разгадать загадку русского авангарда

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Василий Кандинский. "Композиция № 217 (Серый овал)". 1917 год
Василий Кандинский. "Композиция № 217 (Серый овал)". 1917 год
Василий Кандинский. "Композиция № 217 (Серый овал)". 1917 год
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Казимир Малевич. "Супрематизм". 1915 год. Холст, масло
Казимир Малевич. "Супрематизм". 1915 год. Холст, масло
Казимир Малевич. "Супрематизм". 1915 год. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Казимир Малевич. "Молитва" (лист из книги Крученых А. «Взорваль»). 1913 год. Бумага, акварель, литография
Казимир Малевич. "Молитва" (лист из книги Крученых А. «Взорваль»). 1913 год. Бумага, акварель, литография
Казимир Малевич. "Молитва" (лист из книги Крученых А. «Взорваль»). 1913 год. Бумага, акварель, литография
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Владимир Бехтеев. "Бой быков". 1919 год. Холст, масло
Владимир Бехтеев. "Бой быков". 1919 год. Холст, масло
Владимир Бехтеев. "Бой быков". 1919 год. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Павел Голубятников. "Натюрморт с бутылкой". 1920–1921 годы. Холст, масло
Павел Голубятников. "Натюрморт с бутылкой". 1920–1921 годы. Холст, масло
Павел Голубятников. "Натюрморт с бутылкой". 1920–1921 годы. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Илья Машков. "Портрет дамы в кресле". 1913 год. Холст, масло
Илья Машков. "Портрет дамы в кресле". 1913 год. Холст, масло
Илья Машков. "Портрет дамы в кресле". 1913 год. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Ольга Розанова. "Беспредметная композиция". 1916 год. Холст, масло
Ольга Розанова. "Беспредметная композиция". 1916 год. Холст, масло
Ольга Розанова. "Беспредметная композиция". 1916 год. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Вера Пестель. "Натюрморт с красным". 1915–1916. Холст, масло
Вера Пестель. "Натюрморт с красным". 1915–1916. Холст, масло
Вера Пестель. "Натюрморт с красным". 1915–1916. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Владимир Маяковский. «Рулетка» («Chemin de fer»). 1915 год. Холст, масло
Владимир Маяковский. «Рулетка» («Chemin de fer»). 1915 год. Холст, масло
Владимир Маяковский. «Рулетка» («Chemin de fer»). 1915 год. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
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Василий Кандинский. "Композиция № 217 (Серый овал)". 1917 год
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Казимир Малевич. "Супрематизм". 1915 год. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Казимир Малевич. "Молитва" (лист из книги Крученых А. «Взорваль»). 1913 год. Бумага, акварель, литография
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Владимир Бехтеев. "Бой быков". 1919 год. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Павел Голубятников. "Натюрморт с бутылкой". 1920–1921 годы. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Илья Машков. "Портрет дамы в кресле". 1913 год. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Ольга Розанова. "Беспредметная композиция". 1916 год. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Вера Пестель. "Натюрморт с красным". 1915–1916. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО
Владимир Маяковский. «Рулетка» («Chemin de fer»). 1915 год. Холст, масло
© Пресс-служба музея Екатеринбургского ИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Масштабная выставка русского авангарда 1910-1920-х годов, на которой представлены работы Василия Кандинского, Каземира Малевича и других художников, открылась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Выставка будет работать до 14 января 2018 года, сообщили в пятницу в пресс-службе музея.

"Состоялось открытие выставки "Ясновидцы грядущего", которая представит жителям и гостям города живопись, графику, скульптуру, футуристическую книгу, плакаты, декоративно-прикладное искусство и дизайн из музеев Екатеринбурга, Москвы, Уфы, Перми, Омска, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода. В рамках выставки соединились шедевры живописи и графики всех направлений русского авангарда, всего будет представлено более 250 экспонатов, в том числе работы Кандинского и Малевича", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что выставка стала попыткой разгадать загадку русского авангарда. "Русский художественный авангард "преподал урок" искусствам XX столетия и не перестает быть актуальным и в XXI. Как смогли именно русские художники провидчески разглядеть новые формы и пути мирового искусства - остается загадкой, которую пытается разгадать каждая выставочная экспозиция, демонстрирующая и интерпретирующая их творчество", - добавили в пресс-службе.

На выставке представлены работы в таких направлениях, как неопримитивизм, кубофутуризм, футуризм, лучизм. "Живописный абстракционизм и экспрессионизм показывают шедевры Василия Кандинского, Алексея Явленского, Владимира Бехтеева. Супрематизм разрабатывался в творчестве Казимира Малевича, Ольги Розановой, Ивана Клюна, Сергея Сенькина. Конструктивизм и производственное искусство представлены в работах Эль Лисицкого, Густава Клуциса, Варвары Степановой", - отметили в пресс-службе.

В музее добавили, что один из экспозиционных залов будет посвящен "союзу поэзии и живописи", осуществленному в уникальном явлении - "футуристической книге". "Практику русского авангарда отличало взаимопроникновение различных искусств. Многие поэты - Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Василий Каменский - обращались к графике и живописи, а художники - Ольга Розанова, Казимир Малевич, Михаил Ларионов и другие - становились поэтами, писателями и теоретиками", - рассказали в музее.

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