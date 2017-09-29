Работы Кандинского и Малевича показали на выставке авангарда в Екатеринбурге

В Екатеринбурге эвакуировано более 10 зданий, в том числе резиденция губернатора и почтамт

В Екатеринбурге эвакуировано более 10 зданий, в том числе резиденция губернатора и почтамт 29 сентября, 10:17

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Масштабная выставка русского авангарда 1910-1920-х годов, на которой представлены работы Василия Кандинского, Каземира Малевича и других художников, открылась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Выставка будет работать до 14 января 2018 года, сообщили в пятницу в пресс-службе музея.

"Состоялось открытие выставки "Ясновидцы грядущего", которая представит жителям и гостям города живопись, графику, скульптуру, футуристическую книгу, плакаты, декоративно-прикладное искусство и дизайн из музеев Екатеринбурга, Москвы, Уфы, Перми, Омска, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода. В рамках выставки соединились шедевры живописи и графики всех направлений русского авангарда, всего будет представлено более 250 экспонатов, в том числе работы Кандинского и Малевича", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что выставка стала попыткой разгадать загадку русского авангарда. "Русский художественный авангард "преподал урок" искусствам XX столетия и не перестает быть актуальным и в XXI. Как смогли именно русские художники провидчески разглядеть новые формы и пути мирового искусства - остается загадкой, которую пытается разгадать каждая выставочная экспозиция, демонстрирующая и интерпретирующая их творчество", - добавили в пресс-службе.

На выставке представлены работы в таких направлениях, как неопримитивизм, кубофутуризм, футуризм, лучизм. "Живописный абстракционизм и экспрессионизм показывают шедевры Василия Кандинского, Алексея Явленского, Владимира Бехтеева. Супрематизм разрабатывался в творчестве Казимира Малевича, Ольги Розановой, Ивана Клюна, Сергея Сенькина. Конструктивизм и производственное искусство представлены в работах Эль Лисицкого, Густава Клуциса, Варвары Степановой", - отметили в пресс-службе.

В музее добавили, что один из экспозиционных залов будет посвящен "союзу поэзии и живописи", осуществленному в уникальном явлении - "футуристической книге". "Практику русского авангарда отличало взаимопроникновение различных искусств. Многие поэты - Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Василий Каменский - обращались к графике и живописи, а художники - Ольга Розанова, Казимир Малевич, Михаил Ларионов и другие - становились поэтами, писателями и теоретиками", - рассказали в музее.