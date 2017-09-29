В Свердловской области задержали пенсионера, пришедшего в школу с ружьем

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали пенсионера, который пришел с ружьем в школу № 21 города Полевского в Свердловской области. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
"В школу № 21 Полевского выехал наряд, который задержал мужчину. Им оказался местный житель 1951 года рождения. По его словам он пришел за внуком, охотничье ружье не было заряжено. Сейчас решается вопрос о лишении мужчины разрешения на хранение оружия", - сказал Горелых.
По данным местных СМИ, пенсионер принес в школу оружие после конфликта с зятем.