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Выставка фотографий о первом губернаторе Свердловской области открылась в "Ельцин Центре"

Новости Урала
29 сентября, 15:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, сентября. /ТАСС

8 октября Эдуарду Росселю исполнится 80 лет

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Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Выставка фотографий к 80-летнему юбилею первого губернатора Свердловской области, члена Совета Федерации Эдуарда Росселя открылась в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс- служба центра.

"В президентский центр Б. Н. Ельцина открылась выставка ко дню рождения политика Эдуарда Росселя, который будет 8 октября. Фотографии Анатолия Семехина, Владимира Васильева, Дмитрия Донского, Эдуарда Песова и других фотографов рассказывают об Эдуарде Росселе и насыщенной, иногда непростой истории взаимоотношений первого президента и первого губернатора", - сказали там.

В пресс-службе центра уточнили ТАСС, что открывать выставку приехал сам Россель. Всего на выставке представлено 34 фотографии.

Эдуард Россель возглавлял Свердловскую область с 1990 по 1993 и с 1995 по 2009 годы. С 2009 года является членом Совета Федерации от Свердловской области. За выдающийся вклад в развитие Свердловской области награжден государственными наградами, в том числе Орденом за заслуги перед Отечеством всех степеней.

Ельцин Центр" был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Ядром "Ельцин Центра" является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

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Персоны
Россель, Эдуард Эргартович
Темы
Деятельность "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
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