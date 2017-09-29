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Свердловские власти не сочли нарушением изъятие детей у удалившей грудь женщины

Новости Урала
29 сентября, 15:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, сентября. /ТАСС

По мнению адвоката Юлии Савиновских, суд и Минсоцполитики региона неверно применяют нормы права

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство социальной политики Свердловской области не нашло нарушений в изъятии приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, которая удалила себе молочные железы. Об этом женщина сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, разместив снимок присланного министерством ответа.

"В целях рассмотрения фактов, указанных в вашем обращении, министерством социальной политики Свердловской области были запрошены для проверки ваших доводов материалы из управления социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга. По результатам рассмотрения материалов нарушений в деятельности управления социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург не выявлено", - говорится в документе.

В пресс-службе Министерства социальной политики Свердловской области ТАСС подтвердили вынесение такого решения и подлинность документа.

По мнению адвоката Савиновских Алексея Бушмакова, и суд, и Минсоцполитики региона неверно применяют нормы права. "Они неправильно подошли к самой сути разрешения этого вопроса", - считает защитник.

Мнение омбудсмена

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков сказал корр. ТАСС, что решать эту ситуацию надо только законными способами. "Сегодня выход из этой ситуации - только в правовом поле, потому что сейчас очень много инсинуаций вокруг этой ситуации. Со временем мы все узнаем об этом инциденте в мельчайших подробностях. У нее (Савиновских - прим. ТАСС) есть право оспаривать решения, она им воспользовалась", - сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнул, что будет следить за этой ситуацией.

"Моя главная задача сейчас - обеспечить благополучие детей. Я держу связь, они выглядят хорошо, по крайней мере, внешне", - добавил Мороков.

Ранее ТАСС сообщал, что Следственное управление СК РФ по Свердловской области организовало доследственную проверку относительно правомерности действии органов опеки по изъятию двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, куда обратилась женщина, отказался вернуть детей.

По данным СМИ, органы опеки изъяли двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга якобы из-за того, что она перенесла операцию по удалению груди. При подготовке к операции женщина вела блог, в котором от имени выдуманного трансгендера описывала переживания человека, принявшего решение о смене пола. О намерении изучить обстоятельства изъятия детей сообщала также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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