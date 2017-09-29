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Тревожная пятница: Екатеринбург столкнулся с массовыми сообщениями о минировании

Новости Урала
29 сентября, 18:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Глава администрации города Александр Якоб обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие и организованность

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Машины пожарной службы и полиции у здания правительства Свердловской области

Машины пожарной службы и полиции у здания правительства Свердловской области

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Сообщения о минировании в пятницу на несколько часов парализовали работу десятка административных, социальных объектов Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС. Правоохранительные органы совместно с МЧС и ФСБ оперативно отрабатывали каждое сообщение, пока сотни уральцев на улице дожидались завершения проверок, а в городе образовались километровые пробки из-за перекрытия улиц и ремонтных работ.

Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, МВД продолжает проверку по сообщениям о минировании, которая займет минимум еще несколько часов. По сообщениям местных СМИ, эвакуация проводилась порядка из 65 зданий Екатеринбурга.

Резиденция губернатора, облправительство и Главпочтамт

Первые телефонные звонки о минировании стали поступать на пульт дежурного ОВД Екатеринбурга в пятницу утром. В частности, неизвестный сообщил, что "заминированы" резиденция губернатора Свердловской области и здание правительства региона. Позже стали поступать сообщения о том, что есть угроза взрыва в здании исполкома "Единой России", в приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Из-за инцидента работа последней фактически была сорвана.

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Эвакуация резиденции губернатора Свердловской области из-за сообщения о минировании
© Донат Сорокин/ТАСС

В Екатеринбурге эвакуировано более 10 зданий, в том числе резиденция губернатора и почтамт

Затем поступило сообщение о минировании Главпочтамта. По словам руководителя направления по корпоративным коммуникациям "Макрорегион Урал "Почта России" Анны Первушиной, данная ситуация никак не отразилась на работе почтовых отделений в Екатеринбурге, так и за его пределами.

Также поступали сообщения о том, что заминированы представительства Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов в Екатеринбурге, здания Южного автовокзала, десятка крупных торговых центров города.

Позже поступили сообщения о том, что в городе заминированы порядка 20 школ и несколько детских садов. По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, эвакуация во всех образовательных организациях прошла организованно. Школьники были направлены домой, занятия во вторую смену проводились в дистанционном режиме. Остальные образовательные учреждения города работали в штатном режиме.

Без паники

На время проверки сообщений о минировании сотни людей вынуждены были ждать завершения проверки несколько часов на улице под дождем. Руководители ряда коммерческих фирм, офисы которых расположены в зданиях, где прошла эвакуация, стали отпускать своих сотрудников домой.

Правда, уехать многие домой не могли: общественный транспорт двигался с большими интервалами из-за пробок, а водители такси резко увеличили стоимость поездки по городу. Если до сообщений о минировании поездка по району в Екатеринбурге стоила 150 рублей, то после того как в административных зданиях и соцобъектах стала массово проводиться эвакуация, цены за поездку взлетели до 500 рублей.

По словам главы администрации города Екатеринбурга Александра Якоба, поводов для паники в связи с возникшей ситуацией нет.

"Необходимо быть внимательными, не поддаваться панике и провокациям. Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера. Администрация города Екатеринбурга обращается с просьбой к жителям сохранять спокойствие и организованность", - приводит пресс-служба слова Якоба.

Он попросил гостей и жителей Екатеринбурга "в полной мере реагировать на возможные рекомендации, просьбы и обращения правоохранительных органов, спецслужб, органов власти".

Ранее сообщалось, что 19 сентября в Екатеринбурге проходила эвакуация из четырех зданий из-за сообщения о минировании. В частности, была эвакуирована администрация города, посетители торгового центра "Гринвич", офисного центра по улице Малышева, 44 и цирка. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в этих зданиях.

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