Полицейские в Екатеринбурге проверяют ряд зданий после "сообщений криминального характера"

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют несколько зданий в Екатеринбурге после поступивших телефонных звонков с "сообщениями криминального характера". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Действительно, ведется проверка нескольких объектов в Екатеринбурге после звонков с сообщениями криминального характера", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что все объекты, которые были проверены ранее, сейчас работают в обычном режиме. Опасных предметов там не нашли.
Ранее сообщалось, что в пятницу более 60 зданий в Екатеринбурге были эвакуированы из-за массовых сообщений о минировании.
Также сообщалось, что в субботу в Екатеринбурге посетителей торгового центра "Мега" эвакуировали после телефонного звонка.