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Полицейские в Екатеринбурге проверяют ряд зданий после "сообщений криминального характера"

Новости Урала
30 сентября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Все объекты, которые были проверены ранее, сейчас работают в обычном режиме

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют несколько зданий в Екатеринбурге после поступивших телефонных звонков с "сообщениями криминального характера". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Эвакуация резиденции губернатора Свердловской области из-за сообщения о минировании
© Донат Сорокин/ТАСС

В Екатеринбурге эвакуировано более 10 зданий, в том числе резиденция губернатора и почтамт

"Действительно, ведется проверка нескольких объектов в Екатеринбурге после звонков с сообщениями криминального характера", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что все объекты, которые были проверены ранее, сейчас работают в обычном режиме. Опасных предметов там не нашли.

Ранее сообщалось, что в пятницу более 60 зданий в Екатеринбурге были эвакуированы из-за массовых сообщений о минировании.

Также сообщалось, что в субботу в Екатеринбурге посетителей торгового центра "Мега" эвакуировали после телефонного звонка.

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