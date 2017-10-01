Жильцов многоквартирного дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о "минировании"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного дома в Екатеринбурге были эвакуированы ночью 1 октября из-за сообщения о якобы минировании. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.
"Примерно в 03:30 (01:30 мск) было сообщение о нахождении в здании опасного предмета. Звонок поступил в хостел, находящийся в здании. После проведенных проверок в здании ничего обнаружено не было. Сотрудники закончили работу в 05:05 (03:05 мск)", - сказали в пресс-службе главка.
В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники полиции проводят проверки и необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление личности звонившего.
Ранее ТАСС сообщал, что полиция Свердловской области возбудила три уголовных дела по итогам проверок поступивших в пятницу и субботу порядка 150 ложных телефонных сообщений о "минировании" зданий и учреждений.
Телефонной атаке подверглись здания администрации губернатора, правительства региона, Главпочтамта, школы, детские сады, вузы, торговые центры.