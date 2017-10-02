Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти две тысячи человек остались без воды из-за аварии на водопроводе в Кургане

Новости Урала
2 октября, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Время восстановления пока не уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Почти две тысячи человек, два корпуса детского сада и два теплопункта остались без воды из-за аварии на водопроводе в Кургане. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Водный союз" (организация осуществляет водоснабжением города).

"Без воды остались порядка 2 тыс. человек. Время восстановления пока не уточняется, так как раскопки начнут производить сегодня только после обеда", - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, авария произошла на водопроводе по адресу ул. Дзержинского, 26. Из-за аварии без воды остались 17 домов, среди которых два корпуса детского сада и два теплопункта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама