Почти две тысячи человек остались без воды из-за аварии на водопроводе в Кургане

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Почти две тысячи человек, два корпуса детского сада и два теплопункта остались без воды из-за аварии на водопроводе в Кургане. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Водный союз" (организация осуществляет водоснабжением города).

"Без воды остались порядка 2 тыс. человек. Время восстановления пока не уточняется, так как раскопки начнут производить сегодня только после обеда", - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, авария произошла на водопроводе по адресу ул. Дзержинского, 26. Из-за аварии без воды остались 17 домов, среди которых два корпуса детского сада и два теплопункта.