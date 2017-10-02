Почти две тысячи человек остались без воды из-за аварии на водопроводе в Кургане

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Почти две тысячи человек, два корпуса детского сада и два теплопункта остались без воды из-за аварии на водопроводе в Кургане. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Водный союз" (организация осуществляет водоснабжением города).
"Без воды остались порядка 2 тыс. человек. Время восстановления пока не уточняется, так как раскопки начнут производить сегодня только после обеда", - уточнили в ведомстве.
По данным пресс-службы, авария произошла на водопроводе по адресу ул. Дзержинского, 26. Из-за аварии без воды остались 17 домов, среди которых два корпуса детского сада и два теплопункта.