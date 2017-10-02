ФРП поможет удвоить производство импортозамещающих нетканых материалов в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинская компания "Втор-ком" за счет льготного займа от Фонда развития промышленности РФ (ФРП) в 2019 году увеличит не менее чем на половину выпуск импортозамещающих нетканых материалов и волокна для химпрома и легпрома. Об этом сообщил в понедельник ТАСС гендиректор компании Михаил Рузбин.

"Проект предусматривает увеличение производственных мощностей действующего предприятия по выпуску нетканых материалов не менее чем на 50% от текущих. Он нацелен на импортозамещение продукции в химической и легкой промышленности, а именно по штапельному ПЭТФ волокну, регенерированному волокну, изготовлению нетканого утеплителя и высокотехнологичных нетканых материалов для промышленных предприятий. Стоимость проекта - 423 млн рублей, 50% - льготное заемное софинансирование ФРП", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Министерства экономического развития Челябинской области, инвестпроект компании "Втор-Ком" предусматривает ежегодный выпуск 18 млн кв. м нетканого иглопробивного полотна. Кроме того, предприятие планирует ежегодно выпускать 3 млн погонных метров объемного нетканого полотна, рассчитывает расширить выпуск до 12 млн кг в год синтетического полиэфирного волокна. До 60% ПЭТФ волокна в России импортируется преимущественно из Китая, отметил Рузбин. По его словам, с ведущими мировыми производителями уже заключены контракты на изготовление необходимого оборудования, на 3-4 квартал 2018 г. запланированы пусконаладочные работы, а с 2019 - выход на проектную мощность.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. Для реализации новых промышленных проектов фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 50 до 500 млн рублей. АО "Втор-Ком" создано в 1990 году, является одним из ведущих российских производителей нетканых материалов.