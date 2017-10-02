Порядка 300 зданий остаются без тепла в Екатеринбурге из-за повреждений на сетях

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Порядка 300 зданий, в том числе школы, детсады и поликлиника, остаются без тепла в Екатеринбурге из-за повреждений на сетях. Об этом в понедельник сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
"Ограничение теплоснабжения введено на объектах, где выявлены пусковые дефекты на сетях малых диаметров. В зону ограничений попадает около 300 объектов <...> Оперативные ремонтные бригады работают круглосуточно, ускоренными темпами", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, среди отключенных объектов одна поликлиника, две школы и пять детских садов.
Там добавили, что завершился последний, четвертый этап подключения теплофикационных магистралей для обеспечения теплоснабжения потребителей. Большую часть объектов ЖКХ и социальных учреждений уже подключили. В централизованной зоне системы теплоснабжения включено 100% потребителей.