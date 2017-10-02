Челябинский завод заплатит 210 тыс. руб. за выбросы вредных веществ в атмосферу

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский опытный механический завод оштрафован Министерством экологии Челябинской области на 210 тыс. рублей за выбросы вредных веществ в атмосферу без специального разрешения. Природоохранная прокуратура потребовала от предприятия узаконить выбросы, сообщила ТАСС в понедельник старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

"Челябинская природоохранная прокуратура в августе 2017 года по обращениям жителей города организовала проверку того, как ООО "Челябинский опытный механический завод" соблюдает природоохранное законодательство о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Во время проверки установлено, что завод производит выбросы без специального разрешения - нарушает действующее законодательство. По результатам проверки Министерством экологии Челябинской области юрлицо привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 210 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Челябинская природоохранная прокуратура потребовала от руководства предприятия подготовить проект регламента предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на основании этого документа оформить соответствующее разрешение. "Если представление прокуратуры будет проигнорировано, последует обращение в суд", - сказала она.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек. По данным Министерства экологии Челябинской области, в городе располагается порядка 266 промышленных предприятий федерального надзора (98% вредных выбросов в атмосферу). Их деятельность иногда становится причиной превышения предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).