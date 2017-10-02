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Макеты домов культуры эпохи авангарда впервые показали на "Днях конструктивизма" на Урале

Новости Урала
2 октября, 14:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, октября. /ТАСС

Всего в Екатеринбурге представлено семь макетов, например, Дом офицеров, ДК имени Дзержинского, ДК Железнодорожников

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ДК имени Дзержинского в Екатеринбурге

ДК имени Дзержинского в Екатеринбурге

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Макеты уральских домов культуры (ДК) эпохи авангарда, построенных в начале XX века, впервые представили в Музее архитектуры и дизайна уральского архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) в рамках стартовавшего в Екатеринбурге выставочно-просветительского проекта "Дни конструктивизма". Об этом в понедельник сообщил ТАСС куратор выставки Никита Сучков.

"На выставке впервые представили макеты свердловских ДК, которые были построены в 20-30-х годах XX века в эпоху авангарда. Макеты были специально созданы одним из организаторов выставки Любовью Дегтевой. Всего представлено семь макетов, например, Дом офицеров, ДК имени Дзержинского, ДК Железнодорожников и другие", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, все макеты сделаны из брусков дерева. "Изделия разноцветные. Можно увидеть, где находилась кружковая часть, где находилась театрально-зрелищная часть, что является основной составляющей типологии клубов", - добавил Сучков.

Также он отметил, что во время "Дней конструктивизма", которые завершатся 5 ноября, планируется провести и ряд образовательных мероприятий. "Так, на круглом столе выступит профессор Нью-Йоркского университета изобразительных искусств Жан-Луи Коэн. Речь пойдет и о реставрации и о создании культурных индустрий. На практических примерах специалисты рассмотрят экономические и правовые аспекты подобных проектов", - уточнил Сучков.

Кроме того, в рамках проекта будут вручены награды победителям первого Всероссийского конкурса по технологиям информационного проектирования "Объект культуры эпохи авангарда". "Студенты архитектурных и строительных вузов и средних специальных образовательных учреждений должны были повторить любой архитектурный объект культуры в стиле конструктивизма в виде 3D-модели. Проект должен был точно копировать выбранный объект с точки зрения экстерьера", - пояснил Сучков.

"Дни конструктивизма на Урале" - ежегодный выставочно-просветительский проект регионального уровня с федеральной повесткой сохранения и популяризации архитектуры советского авангарда, включая города Свердловской области, проводится с 2015 года. Организаторами выступают управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области" и Музей архитектуры и дизайна уральского архитектурно-художественного университета.

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