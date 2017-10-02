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Зампредседателя Союза кинематографистов предложил возобновить съемки киножурналов о стране

Новости Урала
2 октября, 16:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, октября. /ТАСС

Тему обсудят на фестивале документального кино "Россия", который проходит в Екатеринбурге

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Заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев

Заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев

© Пресс-служба кинофестиваля "Россия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев предложил возобновить съемку киножурналов о жизни в стране, которые активно выпускались с начала 1901 по 1989 годы. По его мнению, киножурналы позволят сохранить память о нынешних событиях для будущего поколения россиян.

"В стране надо снова начинать снимать кинолетопись. То, что сейчас происходит, - это трагедия страны, ведь пройдут годы, и все, что происходило с 1901 года, мы сможем увидеть, а вот с 1989 года по сегодняшний день - в видео, визуальном плане нет. Раньше было множество киностудий, которые выпускали в год от 60 до 80 киножурналов, где в каждом было до 10 сюжетов. Надо записывать только на кинопленку, потому что только она хранится годами", - сказал Лаврентьев в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Для возрождения кинохроники, прежде всего, надо убедить государство в необходимости запечатлеть происходящее в документальной форме, сказал он корреспонденту ТАСС. В рамках фестиваля документального кино "Россия", который в эти дни проходит в Екатеринбурге, состоится круглый стол, где обсудят эту проблему. Также эта тема будет обсуждаться на ближайшем съезде Союза кинематографистов РФ.

"Прежде всего, надо переписывать документальные фильмы на пленку. А потом в каждом федеральном округе нужно организовать центр, который будет снимать по 4-5 киножурналов в месяц. Должна быть редактура, чтобы отмечать, какие позиции снимать: строится завод, фабрики, происходят разные мероприятия, люди живут, рождаются, умирают. Все должно фиксироваться, потому что мы, мир, страна - все другое", - говорит он.

Кроме того, Лаврентьев предложил поддерживать отечественное документальное и художественное кино. Для этого он предлагает передать властям некоторые кинотеатры, а также создать в регионах центры российской кинематографии. "Они должны быть государственными, чтобы главной целью было не зарабатывание денег, а пропаганда отечественного кино. Чтобы там показывали круглые сутки наш продукт, а также кинолетописи", - отметил Лаврентьев, который является президентом фестиваля "Россия".

О фестивале

Фестиваль документального кино "Россия" стартовал в Екатеринбурге в воскресенье 1 октября. В конкурсную программу вошла 31 картина из России, Эстонии и Казахстана. Всего в этом году поступило 280 заявок. На церемонии открытия показали картину Татьяны Скабард "Последний парад "Беззаветного", которая рассказывает о событиях 1988 года в Черном море, когда сторожевой корабль "Беззаветный" под командованием капитана II ранга Владимира Богдашина пошел на таран американского крейсера, чтобы вытеснить его из советских территориальных вод.

Жюри фестиваля, который считается главным национальным форумом кинодокументалистов, определит обладателей шести официальных призов: "Главного приза", призов за лучший полнометражный и короткометражный фильмы, за операторское мастерство, а также "Приза за лучший дебют" и "Специального приза жюри".

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