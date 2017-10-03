В частном доме в Екатеринбурге произошел пожар

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар в частном доме на площади 300 кв. метров в частном доме в Екатеринбурге. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, из рядом находящегося пансионата для инвалидов эвакуировано около 30 человек.
"В Екатеринбурге на улице Ляпустина, д. 122, пожар в частном 2-этажном жилом доме и хозпостройках локализован на общей площади 300 кв. метров. Пострадавших нет. Из рядом расположенного пансионата "Милый дом" в превентивных целях эвакуированы 28 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас ведется ликвидация пожара, привлеченных к этому сил и средств достаточно.