Снегопад спровоцировал многокилометровые пробки в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Снегопад, который во вторник прошел в Свердловской и Челябинской областях, спровоцировал многокилометровые пробки в Челябинске, передает корреспондент ТАСС.

Согласно сервису "Яндекс. Пробки" утром в Челябинске была максимальная загруженность на дорогах. "Выпавший снег и гололедица привели к тому, что заторы сегодня утром на 5 баллов больше, чем вчера, и на 5 баллов больше, чем обычно. Пробки в Челябинске достигли 10 баллов впервые с начала 2017 года, сегодняшнее утро стало самым сложным для челябинских автомобилистов за этот период", - отмечается в сообщении сервиса.

Согласно прогнозу синоптиков, снег и дождь в Челябинске ожидаются в течение всего дня. По их данным, к обеду температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, снег на дорогах начнет таять. Ночью похолодает до минус 2 градусов, на дорогах вновь может стать скользко. Со среды в Челябинске ожидается потепление, в выходные воздух может прогреться уже до плюс 13 градусов.

По данным Главного управления МЧС по Челябинской области, снег пока не стал причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. "В случае осложнении дорожной ситуации будет организована работа мобильных пунктов обогрева, а также информирование водителей-дальнобойщиков", - уточнили ТАСС в пресс-центре областного МЧС.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, осадки в виде снега в начале октября для Среднего Урала не редкость. "Были годы, когда снег ложился постоянно 6-8 октября, наступала зима раньше календарной на полтора месяца. Что касается этого снега, то он временный и растает к концу недели", - сказала собеседница агентства.

Первый снег на Среднем Урале привел к резкому повышению стоимости проезда в такси - с 200 до 700 рублей. Не обошлось и без аварий - в Екатеринбурге и за пределами города произошли десятки ДТП. Госавтоинспекция Свердловской области призывает участников дорожного движения ориентироваться на метеорологические и дорожные условия.