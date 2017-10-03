Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-гендиректор тюменского "Водоканала" получил три года колонии за взятку в 1,8 млн руб.

Новости Урала
3 октября, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Ранее он был осужден к условной мере наказания

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура добилась лишения свободы бывшего генерального директора тюменского "Водоканал", обвиненного в получении взятки в 1,8 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда рассмотрела апелляционное представление прокуратуры Центрального округа Тюмени на приговор Центрального районного суда Тюмени от 12 июля 2017 года, которым бывший гендиректор… "Водоканала" был осужден к условной мере наказания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ему назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. "Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в унитарных муниципальных предприятиях на три года", - уточнили в пресс-службе.

В суде прокуратура просила назначить мужчине 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в 9 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: возможное лишение Мединского ученой степени не повод менять правила их присвоения
2
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
3
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
6
Снегопад спровоцировал многокилометровые пробки в Челябинске
7
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама