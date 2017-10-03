Экс-гендиректор тюменского "Водоканала" получил три года колонии за взятку в 1,8 млн руб.

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура добилась лишения свободы бывшего генерального директора тюменского "Водоканал", обвиненного в получении взятки в 1,8 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда рассмотрела апелляционное представление прокуратуры Центрального округа Тюмени на приговор Центрального районного суда Тюмени от 12 июля 2017 года, которым бывший гендиректор… "Водоканала" был осужден к условной мере наказания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ему назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. "Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в унитарных муниципальных предприятиях на три года", - уточнили в пресс-службе.

В суде прокуратура просила назначить мужчине 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в 9 млн рублей.