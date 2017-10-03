Апелляционная жалоба на приговор экс-сенатору Цыбко поступила в суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Апелляционная жалоба осужденного за взяточничество бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко поступила в Челябинский областной суд. Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель пресс-службы инстанции Евгения Нациевская.
"Материалы уголовного дела Константина Цыбко вместе с жалобой на приговор Озерского городского суда поступили в Челябинский областной суд. Дата начала разбирательства по жалобе пока не определена", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось, 3 августа суд Озерска Челябинской области признал бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Практически сразу после этого осужденный подал апелляционную жалобу.
По данным следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность.
В 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.
В июне 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позднее Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия.